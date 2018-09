Tavainimesed läbivad Rait Ratasepa eeskujul Tallinnas 20-kordset ultratriatloni

Olenamata kukkumistele ja vigastustele on kõik 16 alustajat endiselt rivis. “Alguses plaanisime katsumusele vastu minna 10 inimesega, kuid soovijaid oli rohkem. Praegu on tõesti hea meel, et tiim on suurem.“

Võistkonda kokku pannes oli esialgu kõige keerulisem leida inimesi, kes on valmis hüppama basseini ja läbima ujumisdistantsi. “Tegelikult on ujumine väga tore tegevus ja see on inimestele aina rohkem meeldima hakanud. Kõige raskem on ikkagi jooksmine,“ selgitas Rosenberg ultratriatloni võlusid ja valusid.

Selleks, et igal päeval saaks ikka täispikk triatlon läbitud, siis venivad osalejate päevad pikkaks ja nii mõngi kord on vajalik kilometraaž kokku saadud alles kell 23.00.

“Kui alguses sai paberi peal läbitavaid km vaadatud, siis ei tundunud asi nii keeruline. Igapäevase töö ja pere kõrvalt seda teha on aga tegelikult keeruline,“ tunnistas ta. “Nii mõnigi kord on tulnud näiteks ka lapsehoidja võtta, et saaks kõik tehtud. Kuna distantsi ei saa ette läbida, siis tuleb ikka iga päev rajale minna.“

Raskustest hoolimata on ultratriatloni läbimine toonud endaga kaasa ka plusse. “Tegelikult on endal väga lõbus. Õhkkond tööl on ka hästi positiivne.“

3. septembri blogi

Kui tahad teha 20 päeva järjest Ironmani triatloni, siis tuleb maksta ligemale 20 000 eurot. Rait Ratasepp just seda teebki

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp läbib 23. septembrist kuni 12. oktoobrini Kanaari saartel 20-kordse ultratriatloni. Kuna säärast jõuproovi just ülemäära tihti ei korraldata, siis otsustas Ratasepp antud võistluse endale ise kokku panna.

Ultratriatlonil osalemine ei ole aga odav lõbu. Nii tunnistas Ratasepp, et tema jaoks on kogu võistluse eelarve 17 400 eurot.

Ratasepp sõidab Kanaari saartele seekord autoga, et hoida kulusid veidike kontrolli all. Teekonda alustab ta juba järgmise nädala teisipäeval ja kuue päeva pärast ongi ta Fuerteventural kohal.

Kuna teekond Kanaari saartele on pikk, siis tuleb Ratasepal leida vahepeal ka võimalusi treenimiseks. Esimese päeva õhtuks plaanib ta jõuda autoga Poola. Järgmise päeva õhtuks on vaja jõuda Prantsusmaale. Seal võtab ta neljapäeval sõbra juures aja maha, et teha ka veidike trenni.

Enne laevale minemist soovib Ratasepp teha ka ühe korraliku ujumistrenni. Praamisõit Kanaari saartele kestab kokku 26 tundi. “Loodetavasti on ka praamil olemas sportimisvõimalused,“ sõnas ta.

“Tegelikult võiks ka kiiremini kohale jõuda, kuid teen treeningute tarvis ka pause. Kohapeal on mul seejärel veel viis päeva aega, et end korralikult käima saada. Reisimise ajal on vaja leida ujumiseks basseine. Tegelikult ei tahaks ujumises üldse üle ühe või kahe päeva pikkuseid pause sisse jätta,“ tunnistas ta.

Ratasepp läheb Fuerteventurale autoga, et hoida kokkuvõttes raha kokku. Lõpuks on vaja tal kaasa vedada kaks jalgratast, massaažilaud, suures koguses toitu ning ka abiliste asjad.

“Süüa on vaja kaasa võtta meeletult. Tahan süüa juba läbiproovitud asju. Selle kuu aja jooksul söön sama palju nagu tavaliselt kolme kuuga,“ sõnas ta energiakulu kohta.

Ratasepa sõnul on kogu ettevõtmise eelarveks tal 17 400 eurot. Seega võiks justkui öelda, et tegemist on maailma suurima osavõtumaksuga mõnele võistlusele. Eestlase sõnul seda siiski öelda ei saa, kuna kellegi teise korraldatud võistlusel osalemine oleks tõenäoliselt kokkuvõttes veelgi kallim.

“Kui keegi korraldab 20-kordse ultratriatloni, siis osavõtumaks on umbes 4000 kuni 5000 eurot. Sinna lisanduvad veel muud kulud ehk kokku oleks mujal osalemine veelgi kallim,“ tunnistas ta.

20-kordse ultratriatloni ametlik maailmarekord on 252 tundi. See teeb keskmiselt ühe päeva sportimise ajaks 12 tundi ja 32 minutit. Just selle tulemuse sooviks Ratasepp ideaalis üle lüüa. Samas tema tulemus maailmarekordina kirja ei läheks, kuna ta otsustas vastavaid lube mitte ajama hakata.

Loe lähemalt, millise võistluse Ratasepp sügisel ette võtab ning toeta mahuka eelarvega jõuproovi edukat korraldamist sportlase veebilehel www.raitratasepp.ee. Kõigi toetajate vahel loositakse välja mitmeid auhindu ultratriatleedi koostööpartnerite poolt.

Ujumistrenni peab ultratriatleet tegema regulaarselt. Foto: erakogu

27. augusti blogi

Unikaalne võimalus: tavainimesed saavad koos Rait Ratasepaga läbida 20-kordse ultratriatloni

Eesti ultratriatleet Rait Ratasepp läbib 23. septembrist kuni 12. oktoobrini Kanaari saartel 20-kordse ultratriatloni. Ratasepa kõrval on võistlus võimalik läbida ka tavainimestel.

Nimelt on Ratasepp ellu kutsunud väljakutse, mille kohaselt saavad soovijad koos temaga Fuerteventural ultratriatloni läbida. Kes Kanaari saartele sõita ei saa, siis nemad võivad väljakutse vastu võtta ka Eestis või mujal maailmas viibides. Seejuures ei tule kogu distantsi üksinda ette võtta. Kokku saab panna võistkonna. Tiimi suurus ei ole reglementeeritud. Võistkonnas võib olla 5, 10, 15 jne liiget.