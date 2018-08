Tartus toimuvad olümpiaragbi meistrivõistlused

„Alles juulis tõime Tartu publiku ette rahvusvahelise olümpiaragbi turniiri, kus osalesid kokku viie riigi koondised, lisaks külalismeeskond Peterburist. Kuna publiku seas osutus turniir ootamatult edukaks siis tundus igati loogiline mõte usaldada Eesti meistrite turniiri korraldamine samuti Tartu Ülikooli ragbiklubile,“ ütles Eesti Ragbi Liidu president Ragnar Toompere.

„Ragbi on viimastel aastatel jäänud Tartus pisut varjusurma ning piirdunud käputäie andunud harrastajatega. Aeg-ajalt liitus meiega Erasmuse vahetusüliõpilasi, kuid kuna nemad on siin vaid ajutiselt, siis toimivat meeskonda nõnda ehitada ei saa. Sellel suvel korraldasime lõpuks algajate kursuse, mille käigus kogunes juba arvestatav hulk kohalikke andekaid mängijaid,“ ütles Tartu Ülikooli Ragbiklubi juhatuse liige Raimo Armus.

„Eestlastel, eriti Lõuna-Eesti meestel, on kahtlemata head eeldused mänguks ning areng on olnud kiire. Küll aga on keeruline inimesi spordialaga siduda, kui sa ei saa neile pakkuda reaalset väljundit - võistlusi, kus mängukogemust omandada. Tallinna Kalevile annab selleks head võimalused Soome meistriliigas mängimine, kuid meil see võimalus puudub. Seetõttu otsustasimegi haarata härjal sarvist ning ise üks korralik turniir maha pidada,“ ütles Armus.