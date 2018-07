Tartu võõrustab rahvusvahelist olümpiaragbi turniiri

Saabuval nädalavahetusel toimub Tartus Euroopa Ragbiföderatsiooni teise divisjoni turniir, kus lisaks Eesti koondisele lähevad võistlustulle Šveitsi, Liechtensteini, Andorra, Bulgaaria ja Islandi koondised ning külalisvõistlejana meeskond Peterburist. Eesti sai õiguse turniiri korraldada juba teist aastat järjest, mis on suur tunnustus Eesti Ragbiliidule.

Ragbiliidu presidendi Ragnar Toompere sõnul on Eesti koondise ettevalmistusel olnud taaskord suureks toeks Tapal paiknevate Briti sõduritest ragbimängijate läbiviidavad treeningud ja näpunäited. „Kui seni oleme keskendunud eelkõige Soome meistriliigale, mida Kalev hetkel ka juhib, siis viimastel nädalatel oleme keskendunud just Olümpiaragbile ehk maakeeli „seitsmetele“,“ sõnas Toompere.

Olümpiaragbi näol on tegu uusima olümpiaalaga, mida tutvustati esmakordselt 2016. aasta Rio Suveolümpia raames. „Traditsiooniline ragbi oli Olümpiaala ka möödunud sajandi alguses, kuid nüüd otsustati Olümpiale viia ragbi seitsmete versioon, mis on kiirem ja vaatemängulisem ning seetõttu haaravam ja arusaadavam ka neile kes pole veel ragbiga nõnda kursis “ selgitab Toompere. Kui tavapäraselt on ragbimeeskonnas 15 mängijat siis olümpiaragbis kõigest seitse ning 40+40 minuti asemel kestab mäng kiired kaks seitsmeminutilist poolaega – sealjuures mängitakse sama suurel väljakul.