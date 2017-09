Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi andis välja viis spordistipendiumit

Alates 2013/2014 õppeaastast annab Tartu ülikooli akadeemiline spordiklubi igal õppeaastal välja viis 2000 euro suurust stipendiumit, mida makstakse kogu nominaalse õppeaja vältel. Eesmärk on aidata alla 23-aastastel Tartu ülikoolis õpinguid jätkavatel sportlastel olla edukad nii õppetöös kui ka spordis.

Käesoleva õppeaasta spordistipendiumi pälvisid 5 andekat sportlast:

1. Odaviskaja Marcella Liiv, kes saavutas U20 Euroopa meistrivõistlustel 6. koha (sporditeaduse ja füsioteraapia instituut);

2. Eesti parim keskmaajooksja Deniss Salkauskas (sporditeaduse ja füsioteraapia instituut);

3. teivashüppaja Raul Alar Haak (majandusteaduskond);

4. korvpallur Kadri Uiga (arstiteaduse eriala);

5. võrkpallur Ingrid Kiisk (arstiteaduse eriala).

„Mul on väga hea meel tõdeda, et need tublid noored valisid õpinguteks Tartu ülikooli ja jätkavad oma sporditeed Tartu ülikooli akadeemilises spordiklubis. Me kõik teame, et gümnaasiumijärgne üliõpilasaeg, mis on ka paljudele noortele iseseisva elu alguseks, on nende jaoks keeruline. Spordist loobumise protsent on selles vanuses kõige suurem. Loodame väga, et selle stipendiumiga teeme nende tublide noorte inimeste elu siin Tartus lihtsamaks, et nad suudaksid olla edukad mõlemal rindel," sõnas Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhatuse esimees Harry Lemberg.

Odaviskaja Marcella Liiv, kelle eesmärgiks on jõuda odaviskes 2020. aasta Tokyo olümpiamängudele, arvab, et sellel stipendiumil on suur väärtus nii temale kui ka teistele spordistipendiaatidele, kelle elus toimus suur muutus seoses Tartu ülikooli õppima asumisega ning selle kõrvalt oma sportlaskarjääri jätkamisega.

Käesolevast aastast paneb Tartu ülikooli spordistipendiumile õla alla ka Sportland Eesti AS.