Tartu rulluisusprint tegi läbi põneva reformi

Järgmisel laupäeval juba seitsmendat korda aset leidev Tartu Rulluisusprint üllatab osalisi uue ja haarava 100-meetrise distantsiga.

Rulluisusprindi eelsõidud on nagu eelmiselgi aastal eraldistardist. Ühtlasi pannakse eelsõitudega paika rullitajate asetus väljalangemissõitudeks, läbi millede jõutakse välja finaalideni.

„100 meetri sprint on uisutajate seas tuntud formaat, mis on ka näiteks maailmameistrivõistluste programmis. Eelmistel aastatel olid sõidud neljaste gruppidega, kuid sel korral peetakse võistlus sõitja vs sõitja formaadis, mis teeb ürituse ka pealtvaatajatele paremini jälgitavaks,“ rääkis võistluste projektijuht Oliver Kivimäe. Muide, sel aastal saavad esmakordselt ka rahvasprinterid võimaluse oma kvalifikatsioonis sõidetud tulemust väljalangemissõitudes parandada.

Rulluisusprindi tunamulluse tšempioni Marten Liivi arvates saavad distantsi esimesed meetrid olema määrava tähtsusega. „Ei ole küll kunagi nii lühikesel distantsil võistelnud, kuid ilmselt saab start olema väga tähtis, just see, kui kiiresti saab hoo ülesse, kui kiiresti saab kohapealt minema,“ ütles ta.

7. Tartu Rulluisusprint peetakse 19. augustil, päev enne 11. Tartu Rulluisumaratoni starte.