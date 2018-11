Tartu rühmvõimlejad lõpetasid MK-hooaja poodiumil

„Meil on väga hea meel, et tüdrukutel hooaja viimasel võistlusel kõik õnnestus. Selle tulemuse nimel on kogu tiim igapäevaselt väga palju panustanud. Kindlad sooritused viimastel ülesastumistel näitavad, et tüdrukud on heas vormis ja valmis uuest hooajast võistlema meistriklassis,“ edastasid Brasiiliast emotsioone treenerid Maarja Jaanovits ja Laura-Liisa Kruusamäe.

Teine Tartu naiskond VK Janika Grisete näitas samuti head vormi, lõpetades võistluse neljanda kohaga, mis hooaja kokkuvõttes andis viienda koha.

Brasiilia etapi võitis Venemaa rühm Victoria, teine oli Ovo Junior Team Soomest. Täpselt samas järjestuses lõpetati ka MK-sarja kokkuvõttes.

Lõppenud hooaeg kulges Rütmika Junior Teamile väga edukalt, EM-il said nad viienda ja MM-il kuuenda koha. Naiskonda kuuluvad: Elis Themas, Eliise Antonov, Birgit Paidre, Augustiine Tamme, Liis Ernits, Kätriin Pärnamäe, Grete Toomsalu, Keliis Lillemets, Sandra Liisa Aduson, Laura Liis Peetso ja Gabriele Eensoo.

Janika Grisete rühma kuuluvad: Karmel Saar, Emily Ronk, Christina Kodanik, Sonja Kaur, Vita Enok, Emili Visnapuu, Mariin Kala, Kleer Siigur, Roberta Solom ja Helena-Liisa Moks. Rühma treenivad Kristel Võsoberg, Liisel Perlin ja Helena Puusepp.