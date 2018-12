TÄNA | Saalihokikoondise peatreener enne 9. koha mängu: saame Slovakkiast jagu ainult siis, kui keskendumine on täppis

Alagrupiturniiril alistas Eesti Austraalia 11:5, Poola 4:3 ja Tai 11:4. Kaheksandikfinaalis jäädi 2:3 alla Taanile ning eile alistati 9:2 Kanada. Tänase vastase Slovakkiaga kohtuti viimati 2014. aasta MMi kaheksandikfinaalis, kui saavutati 7:2 võit. Kokku on Slovakkiaga mängitud kuus korda ning kirjas on neli võitu, üks viik ja üks kaotus.

Meeskonna peatreener Risto Lall: “Slovakkia on füüsiline ja osav võistkond. Tuleb raske mäng, aga kui esineme sama hästi nagu kaheksandikfinaalis Taani vastu, siis probleeme ei teki. Kui aga oleme hooletud ja teeme lihtsaid vigu, pole midagi kindlat. Ma tean, et kordan iseennast, aga võidu võtmeks on jätkuvalt võimaluste realiseerimine.”

Eile viskas Eesti Kanadale küll üheksa väravat, aga meeskonna esitus jättis peatreeneri hinnangul soovida. “Olin pärast teist kolmandikku riietusruumis päris kuri. Rõhutasin mängijatele, et kui meil on ühe vahetuse jooksul kolm head väravavõimalust ja null väravat, siis me ei ole teinud head mängu, sest keskendumine on puudulik. Jutust oli kasu, meie mäng paranes. Aga Slovakkia vastu peab keskendumine kohe algusest peale täppis olema.”

Kohtumine on mõlema meeskonna jaoks väga oluline ka maailma edetabeli seisukohalt. See pingerida koostatakse kahe viimase MMi tulemustest lähtuvalt. 2016. aastast on Slovakkial kirjas 9. ja Eestil 8. koht. Seega meeskond, kes võidab tänase kohtumise, pälvib maailma edetabelis järgmiseks kaheks aastaks (sealhulgas 2020. aasta MMi valikturniiriks) kõrgema asetuse.

Võrdsete punktide puhul on kõrgemal hilisemal MMil parema koha saanud meeskond ehk kui Slovakkia täna võidab, oleksid nende kaks 9. kohta parem tulemus, kui Eesti 2016. aasta 8. ja tänavune 10. koht.