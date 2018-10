Täna öösel avatakse Buenos Aireses noorte olümpiamängud, Eesti lipukandja on Eerik Haamer

Noorte olümpiamängude avatseremoonia algab laupäeval kohalikus ajas kell 20 ehk Eesti ajas pühapäeva varahommikul kell 2. Avamisest teeb otseülekande Olympic Channel, ülekannet vahendab EOK noorteolümpia erileht www.eok.ee/buenos-aires. Samalt aadressilt saab näha ka võistluste otseülekandeid, Eesti koondise profiilid, ajakava ja palju muud.

Samuti saab noorteolümpiale kaasa elada sotsiaalmeedias EOK lehtedel Facebookis “Olen Olümpiafänn” ja Instagramis “Olympiafann” ning teemaviidetega #EOKtiigrid #noorteolümpia #BuenosAires2018 ja #terveeestieest.

Eesti delegatsioon kannab Buenos Aireses noorte olümpiamängudel Nike ja Montoni rõivaid ja varustust.

Iga nelja aasta tagant toimuvad noorte olümpiamängud peetakse tänavu 6.-18. oktoobril Buenos Aireses, kus osaleb 206 riigist ligi 4000 sportlast vanuses 15-18. Suviste noortemängude kavas on 32 spordiala, sealhulgas mitmed olümpiavõistluste debüüdi tegevad alad: BMX freestyle, lohesurf, breiktants ja rannakäsipall. Tänavused noorte olümpiamängud on üldse esimene olümpiavõistlus, kus osaleb võrdne arv mees- ja naissportlasi.

Eesti koondis on suurem kui kunagi varem – 23 sportlast kaheksal alal (kergejõustikus, ujumises, sõudmises, 3x3 noormeeste ja neidude korvpallis, iluvõimlemises, karates, naistemaadluses ja vibulaskmises). Neist pooltel aladel võistlevad Eesti sportlased noorteolümpial esmakordselt. Samuti on eriline see, et esmakordselt pole ükski meie sportlane noorteolümpiale minemas kutsega - kõik koondise liikmed on oma tulemustega kvalifitseerunud.