Nordea kontserdimajas toimub täna spordiaasta traditsiooniline pidulik lõpetamine ja aasta parimate sportlaste väljakuulutamisega kulmineeruv galakontsert "Spordiaasta Tähed 2016".

Õhtu naelaks on Kristjanite väljajagamine viies kategoorias: aasta meessportlane, aasta naissportlane, aasta võistkond, aasta treener ja aasta noorsportlane.

Seni on avalikuks tehtud vaid spordiajakirjanike valik ning teada on, et rahvahääletusest võttis osa ligi 106 000 inimest. Kuid kelle rahvas parimaks valis ning milline oli spordialaliitude otsus, on veel müsteerium.

Delfi on Nordea kontserdimajas kohapeal ning vahendab kell 20 algavat üritust otseblogi vahendusel. Kell 19 näeb blogis juba pilte saabujatest ja kontserdieelsest melust, hilisõhtul toome teieni ka videointervjuud õhtu peakangelastega.

Teleülekande teeb galast esmakordselt Kanal 2. Õhtut juhivad Tõnis Niinemets ja Marko Kaljuveer.