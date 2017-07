TÄNA DELFI TV-s: Vaata ülekannet Haven Kakumäe Speed Race'ilt

Täna leiab aset Haven Kakumäe Speed Race 2017. Tallinna Merepäevade raames toimuvat üritust organiseerivad Haven Kakumäe ja Foiling Center Finland.

Lisaks on see osa Baltic Sea Speed Race overall Trophy sarjast. Delfi TV vahendab võistlust algusega kell 15. Algselt pidi see algama juba kell 11.50, kuid tuule puudumisel lükati võistlus edasi.

