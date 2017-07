TÄNA DELFI TV-s | Sportland Kõrvemaa triatlonil on osalejaid üle 500

Delfi TV teeb laupäeval algusega 11.30 otseülekande Sportlandi Kõrvemaa triatlonilt.

Sportland Kõrvemaa Triatlonil on kavas üks võistlusdistants. Tegemist on krosstriatloniga ja distantsi pikkuseks on ca 10% täispikast triatlonist: ujumine ca 350 m, maastikuratas 22 km ja maastikujooks 4 km.

Võistluskeskus asub Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses. Stardiala asub Soodla Veehoidla ääres, finiš Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses.

Start antakse ujumisega Soodla Veehoidlast. Ratta- ja jooksurada kulgeb suures osas Põhja-Kõrvemaa maastikukaitseala suusaradadel ja metsateedel.

Ajakava

10.00 Stardiala avamine Soodla veehoidlas, stardimaterjalide väljastamine, registreerimine

12.00 Sportland Kõrvemaa Triatlon I start (stardinumbrid 1-75 mehed)

12.15 II start (stardinumbrid 76-150 mehed)

12.30 III start (stardinumbrid 151-225 mehed)

12.45 IV start (stardinumbrid 226-300 mehed)

13.00 V start (stardinumbrid 301-375 mehed)

13.15 VI start (stardinumbrid 376-450 naised ja noored)

13.30 VII start (stardinumbrid 451-525 mehed, naised ja noored)

13.45 VIII start (stardinumbrid 526-600 kohapeal registreerunud)

15.00 Autasustamine Sportland Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuses

16.00 Finiši sulgemine

Stardid toimuvad viitstartidena 15 minutiliste vahedega. Stardigrupid moodustatakse rinnanumbri järgi. Stardigrupi suurus ca 75 võistlejat.