TÄNA DELFI TV-s | Eile Liechtensteini nüpeldanud Eesti jätkab MM-pileti jahti Hollandi vastu

Täna kell 19:00 kohtub Eesti saalihokikoondis Kalevi spordihallis Hollandiga (reiting 27.). Delfi TV vahendab mängu otsepildis.

Viimase kuueteistkümne aasta jooksul on Eesti Hollandi vastu mänginud viiel korral ning võitnud kõik kohtumised kindlalt (2002 – 11:5, 2004 – 6:3, 2006 – 12:4, 2012 – 14:1, 2016 – 9:1). Kaks aastat tagasi valikturniiril Tallinnas alistati Holland 9:1. Kogenud ründemängija Markus, kes ka eelmisel korral Hollandi vastu platsil oli, sõnas eesootava mängu kohta: „Ka sel korral oleks tore 9:1 võita, kuid me pole näinud neid sel turniiril mängimas ega tea täpselt, mida oodata. Kindlasti peame tõstma mängutempot, andma kiireid sööte ja olema valmis kaitses tööd tegema.“

Hollandi meeskond on vaatamata madalale positsioonile reitingutabelis võtnud plaani vastaseid üllatada ja jõuda aasta lõpus toimuvale finaalturniirile. Kogenud meeste kõrval on koondisedebüüti tegemas ka mitmed noored mängijad. Eilses kohtumises Belgiaga näitas Holland väga südi võitlusvaimu, kui suutis eelviimasel minutil viigistada. Hollandi – Belgia mängu lõppskoor jäi 5:5, millega said mõlemad võistkonnad turniiritabelisse esimese punkti.

Tallinnas toimuval MM-valikturniiril osalevad Eesti, Soome, Poola, Belgia, Holland ja Liechtenstein. Detsembris Prahas peetavale MMile lunastavad pääsme siinse turniiri kaks paremat ja nelja Euroopas toimuva valikturniiri kaks paremat kolmanda koha meeskonda.

Teistes tänastes mängudes kohtuvad kell 13 Poola ja Belgia ning kell 16 Liechtenstein ja Soome.