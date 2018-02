TÄNA DELFI TV-s | Eesti parimad laskurid sihivad märki Eesti meistrivõistlustel, kohal ka Peeter Olesk ja Anžela Voronova

Täna toimuvad Männiku lasketiirus Eesti meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises. Delfi TV vahendab finaale vahemikus 17-19 otsepildis.

Kuna õhkrelvad on tsiviilkäibes st. nende omamiseks pole tarvis politseist taotleda relvaluba, siis on just see relvaliik muutunud nii Eestis kui kogu maailmas väga populaarseks. Võistluste korraldamine ei eelda ka rangete ohutusnõuetega piiratud lasketiirude olemasolu. Tarvis on vaid piisavalt suurte mõõtmetega spordisaali, sest laskmine toimub 10 m distantsilt, relvad ei tee suurt pauku ja 4,5 mm diameetriga kuul ei ole õhkrelvast lastuna inimelule ohtlik.

Laupäeval ei pääse siiski tulejoonele kõik soovijad, vaid püssi ja püstoli harjutuste 20 paremat naist ja meest käesoleva hooaja edetabeli põhjal. Esmalt lastakse põhiharjutus, mis koosneb 60 lasust ja milles 8 paremat tulemust näidanud võistlejad pääsevad finaali. Finaal on tehtud põnevaks nii osalejatele kui pealtvaatajatele.

Seal algab kõik nullist, põhiharjutuse tulemus kirja ei jää ning eelnevad tiitlid boonuseid ei anna. Lastakse elektroonilistesse märkidesse, mis momentaalselt fikseerivad lasu väärtuse komakohtade täpsusega. Näiteks märklehe absoluutse keskkoha tabamine ei anna lihtsalt 10, vaid 10,9 silma. Kõik lasud ilmuvad laskuri ette monitorile ja suurele pealtvaatajate ekraanile. Võistluste kulgu aitab jälgida tulejoone kommentaator, laskude sooritamise ajal mängib muusika ning pealtvaatajad võivad häälekalt kaasa elada. See melu koos laskmiseks määratud lühikese ajalimiidi ning tasavägise konkurentsiga teeb finalistide soorituse keeruliseks ja närvesöövaks.

Ettevalmistus EM-iks

Laupäeval on eeldada põnevat võistlust, sest kõik meie paremad laskurid on lubanud kohale tulla, kuna tegemist on viimase olulise jõuprooviga enne Ungaris algavaid Euroopa meistrivõistlusi ning ka septembris Lõuna-Koreas peetavad maailmameistrivõistlused pole kaugel. Eesti koondisel on tõsine soov jätkata eelmisel suvel Bakuus toimunud Euroopa meistrivõistlustel tehtud häid sooritusi, kus võideti kokku kolm medalit ja saadi mitmeid esikümne kohti. Naiste õhupüstolis tuleks jälgida Narvast pärit laskurite Veera Rumjantsevi ja alles juunioride klassis võistleva Aleksandra Moissejeva duelli.

Meeste õhupüstolis on viimastel aastatel olnud alati suured rivaalid mullune Euroopa meistrivõistluste hõbe- ja pronksmedali omanik Peeter Olesk Kaitsejõudude Spordiklubist ning Reijo Virolainen Elva Laskespordiklubist. Kõige tihedam ja ilmselt ka kõrgetasemelisem konkurents on naiste õhupüssi harjutuses. Siin on soosikuid palju alates kogenud Kaitsejõudude Spordiklubi laskurist, Londoni olümpial võistelnud Anžela Voronovast ja lõpetades veel noorte klassis rekordeid püstitavate Narva tüdruku Anastassija Bobõleva ja Männiku laskuri Sigrit Juhkamiga.

Õnneks on alati ka üllatajaid ja enne viimast lasku kellelegi medaleid kaela ei riputata. Finaalid algavad Männiku lasketiirus laupäeval, 10. veebruaril kell 15 ja ülekanded Delfi TV-s kell 17. Vaata ja veendu, et ka laskmist jälgides kulub adrenaliini ohtralt.