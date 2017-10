Tallinnas toimuvat kabe MMi juhivad Hollandi ja Venemaa mängijad

Kabe MM Tallinnas Foto: powerhouse.ee

Pühapäeval Tallinnas alanud rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlustel on peetud kolm vooru, mille järel on kõige edukamalt esinenud Hollandi ja Venemaa kabetajad. Poolfinaalist pääseb finaali iga alagrupi neli parimat, ees on veel kuus mängu.