Tallinnas algasid rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused

Pühapäeval avas Eesti peaminister Jüri Ratas hotellis Euroopa rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused, mis korraldatakse esimest korda Eestis ning toimuvad 1.-16. oktoobrini. Tallinnas asusid võistlustulle 84 maailma parimat meest ning 16 maailma parimat naist 32 erinevast riigist.

Kabe maailmameistrivõistlused toimuvad iga kahe aasta tagant. Korraldajamaalt pääsevad võistlustele osalema 2 nais- ja vähemalt 3 meesmängijat. Võistlused peetakse hotellis Euroopa (1.-3.oktoober) ning Tallinna Malemajas (3.-16. oktoober). Võistlusi on võimalik jälgida kohapeal ning veebis.

„Me oleme tänulikud kõigile toetajatele, kes on aidanud meil MMi korraldamise Tallinnas võimalikuks teha,” sõnas Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. „Selle aasta maailmameistrivõistlused on Eesti kabeajaloo tähtsündmus. Niivõrd kõrgetasemelist turniiri ei ole Eestis kunagi korraldatud. Usun, et me saame sellest indu juurde ning lähiaastatel on oodata Tallinna teisigi tippturniire.”

Rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlusi toetavad: AS Nordecon Betoon, AS K-Projekt, EAS, EOK, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital, Kultuurministeerium, Pärnu Sadam, Tallinna linn.

Maailmameistrivõistlustega tähistatakse Maailma Kabeföderatsiooni 70. aastapäeva.