Tallinna TV näitab otseülekandes Glasgow' ühendatud Euroopa meistrivõistlusi

Tallinna Televisioon toob augustikuus otsepildis vaatajateni Glasgow's toimuva ühendatud Euroopa meistrivõistlused.

2.-12. augustini peetaval suurejoonelisel spordisündmusel selguvad Euroopa meistrid veealadel, jalgratta maantee- ja trekisõidus, mägirattakrossis ning BMX-is, triatlonis, sõudmises, sportvõimlemises ja golfis.

"Suvel on just sport telemaailmas suuremaid magneteid ning kuna ühendatud Euroopa meistrivõistluste programmis on mitu eestlastele varem medaleid toonud ala, siis on meil suur rõõm tiitlivõistluste telepilti siinstele fännidele vahendada," lausus Tallinna TV juhatuse liige Revo Raudjärv. "Kahtlemata on suurimad lootused seotud paarisaerulise neljapaadiga. Ujujatest tasub kindlasti silma peal hoida Kregor Zirkil, Martin Allikveel ja Maria Romanjukil. Üllatusvõimeline on triatleet Kaidi Kivioja. Heaks tulemuseks on valmis ka mägirattur Martin Loo ja maanteekoondis. Seega - põnevust peaks jaguma."

Tallinna TV teeb otseülekannetega algust 2. augustil, kui kavas on paarisaerulise nelja- ja kahepaatide eelsõidud. Järgmisel päeval hakkab Tallinna TV näitama ujumist, mis oma mahult saab kõige rohkem eetriaega.