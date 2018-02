Tallinna pokkerivõistluse pani kinni maailmakuulus kaardihai

Tallinnas lõppenud nädalapikkuse pokkerifestivali OlyBet Kings of Tallinn põhiturniiri võitis 268 mängija konkurentsis Soomest pärit maailmakuulus pokkeriprofessionaal Juha Helppi, kes teenis võidu eest auhinnarahana rekordilised 62 000 eurot.

40-aastane pokkerikuulsus Juha Helppi on võistlustelt üle maailma teeninud auhinnarahadena kokku ligi 7 miljonit eurot. Hoolimata hiiglaslikust teenistusest on tegu alles teise korraga, kui Helppil oma 20-aastase karjääri jooksul on õnnestunud enam kui 200 võistlejaga pokkeriturniir võita.

5 päeva kestnud Kings of Tallinn põhiturniiril osalemise eest tuli mängijatel välja käia 1100 eurot, millest moodustus enam kui veerandi miljoni euro suurune turniiri auhinnafond. Võistluse parim Eesti mängija oli Silver Nõmmik, kes langes finaallauas konkurentsist esimesena, teenides 9. koha eest 5200 eurot auhinnaraha.

Põhjamaade suurima turniiripokkeri festivali OlyBet Kings of Tallinn raames peeti Hiltoni Tallinn Park hotelli konverentsikeskuses nädala jooksul üle 40 erineva pokkeriturniiri, millest võttis kokku osa ligi 800 unikaalset võistlejat 24 eri riigist. Neljandat aastat toimunud võistlusel purustati tänavu pea 900 000 euroga festivali ajaloo auhinnafondide rekord.