Tallinna MMi kabes võitsid venelane Aleksandr Švartsman ja lätlanna Zoja Golubeva

Täna lõppesid Tallinnas rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused, kus maailmameistriks tuli meesteturniiril Venemaa kabetaja Alexander Shvartsman ja naisteturniiril Läti kabetaja Zoja Golubeva. Esikolmikusse jõudis kolm Venemaa, kaks Läti ja üks Valgevene sportlane.

Meesteturniiri esikolmik:

1. Alexander Shvartsman (Venemaa), kuld, maailmameister 2017

2. Alexey Chizhov (Venemaa), hõbe

3. Guntis Valneris (Läti), pronks

Naisteturniiri esikolmik:

1. Zoja Golubeva (Läti), kuld, maailmameister 2017

2. Olga Fedorovich (Valgevene)

3. Aygul Idrisova (Venemaa)

“Tallinnas peeti maha kõigi aegade ägedaim kabelahing,” ütles Maailma Kabeföderatsiooni president Janek Mäggi. “Turniir oli erakordselt tugev ning võitja selgus alles viimases voorus. Veel eile juhtinud eksmaailmameister, lätlane Gunis Valneris tegi viimases voorus viigi ning jäi seetõttu kolmandaks. Lätti läks siiski naiste kuld – eksmaailmameister Zoja Golubeva tuli uuesti maailmameistriks. Võistlusi jälgiti online’is üle maailma, mida võimaldasid elektroonilised lauad. Kokku vaadati mänge üle maailma internetis 3 miljonil korral.”

“Eesti jaoks oli MM kindlasti erakordne kordaminek,” rääkis Eesti Kabeliidu president Tarmo Tulva. “Avaldame siirast tänu ja tunnustust kõigile meie toetajatele, vabatahtlikele ning sponsoritele. Alates 7. oktoobrist on peale Janeki valimist Maailma Kabeföderatsiooni presidendiks Tallinnas ka Maailma Kabeföderatsiooni (FMJD) peakorter, mida jagame koos Amsterdamiga. Oluline muutus on ka see, et Euroopa Kabekonföderatsiooni peakorter, mis 2007-2017 oli Eestis, Tallinnas, kolis 8. oktoobril Vilniusesse. Eesti juhib nüüdsest kogu maailma kabeelu.”

Rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlused toimusid Tallinnas 1.-15. oktoobrini. Tallinnas asus võistlustulle 79 maailma parimat meest ning 16 maailma parimat naist 31 erinevast riigist.

Rahvusvahelise kabe maailmameistrivõistlusi toetasid: AS Nordecon Betoon, AS K-Projekt, EAS, EOK, Hasartmängumaksu Nõukogu, Kultuurkapital, Kultuurministeerium, Pärnu Sadam, Tallinna linn.

Maailmameistrivõistlustega tähistati Maailma Kabeföderatsiooni 70. aastapäeva.