Tallinna külje alla Sauele kerkib uus spordihall

Spordihall kerkib Saue gümnaasiumi vahetusse naabrusesse, ujula ja staadioni vahelisele alale. Tööd hõlmavad uue spordihoone ehitust ja olemasoleva ujula rekonstrueerimist. Investeeringu kogumaksumus on 3,8 miljonit eurot, Saue vald katab selle omavahenditest.

Rajatava spordihalli suletud netopind on 5000 m2, sellesse on projekteeritud sisejalgpalliväljak, kergejõustikuala, jõusaal ja rühmatreeningute ruumid. Hallis on võimalik tegeleda vibuspordiga. Tribüünid pealtvaatajatele on teisaldatavad.

Uus spordihall külgneb osaliselt koolihoone ja ujulaga ning moodustab staadionile täispikkuses tausta. Hoone fassaadile lisab omapära peasissepääsu erikujuline varikatus ning perforatsiooni ja valgusega lahendatud fassaadigraafika.

Pääs halli on integreeritud ujula sissepääsuga. Fuajee moodustab avara ja esindusliku peasissepääsu kogu spordikompleksile.

Ujula basseinid ja basseiniruumi põrand saavad renoveerimisel uue katte, ruumid sanitaarremondi, vahetatakse välja hoone soojustus ja fassaadikatted. Pärast ehituse valmimist moodustab ujula ühtse kompleksi ehitatava spordihalliga.

Saue Spordirajatised OÜ ja Astlanda Ehitus OÜ sõlmisid Saue spordihalli rajamise lepingu 9. mail 2018. Ehitus algas tänavu juulis, et mürarikkamad pinnasetööd koolivaheajal teostada. Lepinguline tööde lõpptähtaeg on 31. august 2019.

Spordihalli projekteeris Sweco Projekt AS, omanikujärelevalvet teostab ATLM Group OÜ.