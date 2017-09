Tallinna ja Kalevi spordihallid muutuvad nädalavahetusel Eesti suurimaks fitnessikeskuseks

Sel nädalavahetusel muutuvad nii uuenenud Kalevi spordihall kui ka kõrvalasuv Tallinna spordihall rühmatreeningute keskuseks, võõrustades Eesti mastaapseimat fitnessfestivali, kuhu on oodata tuhandeid osalejaid.

“Reebok Fitness Festival on kasvanud nii Eesti kui ka Baltikumi üheks suurimaks treeningpeoks, mistõttu otsustasime see aasta festivali läbi viia kahes spordihallis korraga, et kõik treeninghuvilised ikka kenasti ära mahuks,” kirjeldas peakorraldaja Sven Idarand festivali üha kasvavat huvi.

Sel aastal on festivali peakülaliseks vapustava energiaga fitness- ja joogatreeningute juhendaja Robert Sörensen (Norra/Rootsi). Lisaks viivad treeninguid läbi ka Eesti LesMills Master Trainer’id Kersti Ojalill, Julia Pokosta ja Siim Kelner, põnevaid treeninguid pakuvad ka teised hinnatud treenerid Eestist, Lätist, Soomest ja Inglismaalt.

Jooga- ja tantsutreeningute kõrval on võimalik kaasa lüüa näiteks Muay Thai, Brasilian Jiu Jitsu treeningus või MMA trennis, kus õpetatakse põhilisi võistlusspordi võtteid.

Festivali peakorraldaja sõnul on jõusaalid vaid üheks osaks fitnessist, kuid valik on palju laiem kui arvatakse. “Näiteks Kick-IT trenn on võitluskunstidest inspireeritud treening, kus kasutatakse nii enesekaitse- kui poksiliigutusi, mis on ühendatud muusikaga,” tõi Idarand esile, nentides, et sellele treeningule on truuks jäänud ka näiteks endine priimabaleriin Age Oks, kes koos Kaja Tuisu, Eda-Ines Etti ja Reigo Ahvenaga treeningut läbi viima asub.

“Kuna päeva jooksul toimub üle 40 erineva treeningu, siis leiab igal tasemel harrastaja või sportlane päeva jooksul endale sobiva tantsu-, jõu, vastupidavuse, jooga, CrossFit, Street Workout või võitluskunsti trenni, millega tutvust teha,” nentis Idarand, rõhutades, et uudistada saab ka uusi treeningmasinaid ning –fitnesstooteid, mis peagi ka jõu- ja treeningsaalidesse jõuavad.

Uue sisetrenni hooaja alguses on osalejatel hea võimalus proovida midagi uut just tipptreenerite juhendamisel ning leida endale algavaks sügishooajaks sobiv treening, kutsus Idarand kõiki festivalist osa võtma.