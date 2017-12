Tallinn, Tartu, Narva... Eesti elanikud on liitunud Putini tiimiga

Hokiässa Aleksandr Ovetškini poolt ellu kutsutud avalik liikumine "Putin Team" on kogunud üle maailma toetajaid enam kui 50 riigist, sealhulgas ka Eestist.

Ovetškin alustas liikumisega novembri alguses. „Isiklikud autasud ja auhinnad - see kõik on vahva, aga jäähokis, nagu ka igas muus valdkonnas, on võiduks tähtis meeskond. Ainult meeskond on võimeline tegema võimatut," kirjutas Ovetškin toona. „Viimasel ajal olen ma lääne ajakirjanduses kohanud väljendit Putin's Team, ehk siis Putini meeskond. Mulle see määrtalus väga meeldis ja ma olen valmis olema osa sellest meeskonnast."

Praeguseks on Putini meeskonnaga liitunud tuhandeid inimesi, sealhulgas omajagu ka Eestist. Liikumise kodulehel oleva kaardi peal on liitujad ka individuaalselt näha. "Olen alati sinu poolt, Vladimir Vladimirovitš!" kirjutab näiteks Eduard Maardust.

