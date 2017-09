Tallinn premeerib edukalt võistelnud sportlasi ja nende treenereid

Tallinna Linnavalitsus eraldas reservfondist Tallinna Spordi- ja Noorsooametile 21 000 eurot, et tunnustada ja toetada tallinlastest sportlaste Irina Embrichi, Erika Kirpu, Nikolai Novosjolovi ja Heiki Nabi sportlikke saavutusi tiitlivõistlustel.

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on meie atleedid tänavu suvel pakkunud spordisõpradele palju nauditavaid ja kaasakiskuvaid hetki. „Loodan, et iga meie sportlase edukas esinemine ja eneseületamine on innustuseks omakorda noortele, andes neile motivatsiooni omal alal jätkamiseks või oma isikliku eesmärgini jõudmiseks,“ märkis Kõlvart.

Epeevehklemise naiskonda kuuluvaid Irina Embrichi ja Erika Kirput tunnustatakse ja toetatakse kokku 6000 euroga, naiskonna treenereid Kaido Kaabermad 1000, Viktor Kirput 1000 ja Anatoli Jasnovit 1000 euroga. Nikolai Novosjolovit premeeritakse 4200 euroga, tema peatreenerit Igor Tšikinjovi 1300 ja abitreenerit Peeter Nelist 500 euroga.

Maadlejat Heiki Nabi tunnustatakse ja toetatakse 4200 euroga, tema peatreenerit Igor Bugayd 1200 ja abitreener Aleksander Jairust 600 euroga.

Eesti vehklemise epeenaiskond tuli maailmameistriteks naiskondlikus epeevehklemises Saksamaal Leipzigis tänavu juulis toimunud maailmameistrivõistlustel. Nikolai Novosjolov võitis hõbemedali samas meeste epeevehklemises.

Heiki Nabi võitis hõbemedali Prantsusmaal Pariisis tänavu augustis toimunud kreeka‑rooma maadluse maailmameistrivõistlustel.