TÄISPIKKUSES | Mõttespordi olümpiaadil selgusid täna Pentamindi maailmameistrid

Georg-Romet Topkin ja Markus Ikla on juuniorite klassis esimesel ja teisel kohal. Madli Mirme on naiste arvestuses teisel kohal. Pentamindi maailmameister selgub esmaspäeval, 27. augustil.

Pentamindi ehk viievõistluse MM-il osalevad Eesti võistlejad: Andres Kuusk, Martin Hõbemägi, Kuno Kolk, Markus Ikla, Georg-Romet Topkin ning Madli Mirme

„Eriti hea meel on noorte, juuniorite klassis võistlevate mängijate Georg-Romet Topkini ja Markus Ikla senise väga eduka võistluse üle – nad on olnud tublid ning teevad väga tugeva tulemuse. Koondise noorimad liikmed on võistluste esimesel kolmel päeval andnud endast rohkem kui keegi oodata oskas,“ rääkis Eesti koondise liige Andres Kuusk.

Mind Sports Olympiad (https://msoworld.com) 2018 toimub Londonis 19.–27. augustini. Iga päev on kolm 4-tunnist mängusessiooni, kokku 96 võistlustundi. Iga sportlane mängib alasid, mis talle kõige paremini sobivad, tavaliselt kuni 15 ala. Pentamindi ehk viievõistluse tulemustesse läheb kirja 5 parimat ala – nende põhjal selgub mõttespordi maailmameister. Eesti mõttesporti toetab Bondora.

Pentamindi maailmameistrivõistluste tulemused online’s