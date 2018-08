TÄISPIKKUSES | Eesti koondis osaleb Londonis rahvusvahelisel Mõttespordi Olümpiaadil

6-liikmeline Eesti koondis sõitis Londonisse rahvusvahelisele Mõttespordi Olümpiaadile (Mind Sports Olympiad), mille peaala on viievõistluse maailmameistrivõistlused ehk Pentamind. Eestit esindavad mõttespordi kõige olulisematel võistlustel Andres Kuusk, Martin Hõbemägi, Kuno Kolk, Markus Ikla, Georg-Romet Topkin ning Madli Mirme.

"Mõttemängude olümpiaad Londonis on mõttemängurite jaoks kõige olulisem võistlus aasta jooksul: üle maailma valitakse igas riigis välja parimad, kes võistlevad Londonis 9 päeva jooksul enam kui 50 erinevas mõttemängus," ütles Eesti koondise liige Andres Kuusk. "Nagu me kõik näeme oma igapäevatöös, sealhulgas ka mina Bondoras andmeteadlasena, ei ole edukuseks vaja erivõimeid, piisab nutikusest. Sama on mõttemängudega: peab olema nutikas ja oskama analüütiliselt mõelda."

"Mõttemängude olümpiaadil osaleb kokku rohkem kui 500 võistlejat 50 erinevast riigist, Eestis sõidab võistlema 6 mängijat. Eestlastel on täiesti reaalsed lootused tulla medalikohtadele, eriti muidugi Andres Kuusel ja Martin Hõbemägil," ütles Eesti koondise liige, AS Datel personalijuht Madli Mirme. "Eesti võistlejad on hästi valmistunud, on palju harjutatud ja võisteldud, oleme heas vormis. Mõttemängurid on väga erineva taustaga, mina näiteks töötan igapäevaselt personaliga, Andres Kuusk andmeteadlasena, Eesti koondises on aga ka keskkooli- ja ülikooliõppureid. Mõttemängud sobivad kõigile, hoolimata vanusest või muudest kriteeriumitest, julgustan kõiki sellega tegelema."