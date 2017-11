Taani tippmängija alistanud Raul Must tegi endale ilusa juubelikingi

Raul Must magusa võidu järel

Eile 30. sünnipäeva tähistanud Eesti sulgpalli esireket Raul Must võistles tähtpäeval Taani klubide kõrgliigas Vendsysseli ridades, alistades Taani tippmängija Hans-Kristian Vittinghusi.

Musta koduklubi kohtus Solrod Strandiga. Meeste esireketite kohtumises läks Must vastamisi maailma edetabelis 21. kohal asuva Vittinghusiga, võites teda 21:16, 21:18.

Sellega aitas Must vormsitada oma klubi jaoks kohtumise üldvõidu mängudega 5:1.

Võit oli Musta jaoks seda magusam, et varem on kohtutud Vittinghusiga maailma edetabeli turniiridel kuuel korral ja kõigil eelnevatel on peale jäänud taanlane.

Musta klubi Vendsyssel hoiab kuue vooru järel liigatabelis viiendat kohta.