Taani orienteerumiskoondislane filmis seitse aastat salaja naiste duširuumi ja mõisteti vangi

Taani orienteerumiskondise endine liige sai naissportlaste duši- ja riietusruumi piilumise eest kolmekuulise vanglakaristuse.

Sportlane, kelle nime Taani meedias ei nimetata, filmis naisi pliiatsi sisse peidetud kaameraga perioodil 2010-2016. Leitud materjalide hulgas oli nii pilte kui ka videosi. Ta on oma teod kohtus üles tunnistanud.

Kokku identifitseeriti piilumise ohvriks langenud 21 naist, kellest vähemalt kolm olid ahistamise hetkel alaealised.

Prokurör kaebas kohtuotsuse edasi, väites, et see on aastatepikkuse ja süstemaatilise piilumise eest liiga leebe. Ta nõuab sportlasele vähemalt kuute kuud vangistust.

Taani on üks suuremaid orienteerumismaid, kelle koondis asub MM-i kõigi aegade medalitabelis 22 aurahaga (10 kulda, 7 hõbedat, 5 pronksi) seitsmendal kohal.

Kõnealune sportlane visati piilumisjuhtumi ilmsikstuleku järel koondisest välja.