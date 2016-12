Eesti Spordiajakirjanike Seltsi (ESAS) aasta sportlaste hääletusel polnud noorsportlase kategoorias Kelly Sildaru võidus mingit kahtlust. Kohtadele freestyle-suusataja selja taga toimus aga huvitav ja pingeline võistlus.

44 ankeedist oli Sildaru koguni 37-l asetatud esimesele reale. Ülejäänud esikohad jagunesid ujuja Kregor Zirgi, kahevõistleja Kristjan Ilvese ja tennisisti Kenneth Raisma vahel, kes kõik jõudsid lõpuks ka spordiajakirjanike valiku esiviisikusse.

ERRi spordiportaali vastutav toimetaja Maarja Värv oli üks neist spordiajakirjanikest, kes eelistas Sildaru. “Minu jaoks oli see kategooria üks lihtsamaid, kuna teadsin kohe, kes võitma peaks, Kelly Sildaru on kahtlemata praegu Eesti parim noorsportlane. Tal oli imeline aasta ja seda mitte ainult X-mängude võidu tõttu, ta saavutas edu igal pool. Kelly on alles nii noor, aga suudab ikka endast ka poole vanematele silmad ette teha. Ootan põnevusega, mida ta veel korda suudab saata!” sõnas Värv.

Õhtulehe spordiajakirjanik Mart Treial andis esikoha Zirgile. “Noorsportlaste konkurents oli minu silmis ülitihe ja valikuid tuli langetada raske südamega. Zirgi kasuks kallutas kausi lõppeks see, et ta andis kogu aasta vältel põhjust panna ühte lausesse enda nimi ja sõnapaar "Eesti rekord" ehk et ta polnud nii-öelda ühe võistluse liblikas.

Püstitada 16- ja 17aastasena nii palju täiskasvanute rekordeid, et nende lugemine läheb sassi – see on võimas värk ja meie ujumise lähitulevikku silmas pidades korralik optimismisüst.”

Spordiajakirjanik Jaan Jürine eelistas aga kahevõistlejat. “Valisin Kristjan Ilvese, sest mõnikord on kena elada illusioonide kütkeis. Miks ei võiks Ilves lüüa läikima meie kunagise menuala tavad – üksi läbi mustade maa. Kui Eesti kahevõistluses veel juhtus – see oli ju alles kaks aastakümmet tagasi...”

Vaata, kuidas ajakirjanikud hääletasid, siit.

ESASi 2016. aasta parima noorsportlase hääletuse pingerida:

1. Kelly Sildaru 201 punkti (37 esikohta)

2. Kregor Zirk 114 punkti (4 esikohta)

3. Kristjan Ilves 82 punkti (1 esikoht)

4. Johannes Erm 68 punkti

5. Kenneth Raisma 48 punkti (2 esikohta).

6.-7. Anett Kontaveit, Mattias Käit 29 punkti

8. Marten Liiv 27 punkti

9. Katrina Lehis 16 punkti

10. Ralf Aron 12 punkti

11. Karoliine Loit 7 punkti

12. Stefan Arand 5 punkti

13. Marten Männi 4 punkti

14. Kertu Laak 3 punkti

15. Meril Beilmann 2 punkti

16.-18. Robert Arrak, Sander Aadusaar, Ottomar Ladva 1 punkt.

Lõpuks ka kokkuvõttes aasta noorsportlaseks valitud Kelly Sildaru tervitus: