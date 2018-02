Suusaorienteerumise lühirajal võitsid meistritiitli favoriidid

Põlvamaal Kuulmajärvel toimunud EV100 Eesti meistrivõistlustel suusaorienteerumise lühirajal võidutsesid eeldatavad favoriidid, kes suutsid heal tehnilisel rajal oma paremuse realiseerida.

Meeste seas saavutas kindla võidu äsjaste Euroopa meistrivõistluste 14. mees Mattis Jaama Värska OK Pekost, kes läbis 8,31 km ja 19 KP-ga raja ajaga 39.19, edestades järgnevaid üle viie minuti.

Hõbemedali võitis mõne aasta tagune rattaorienteerumise maailmameister Tõnis Erm klubist TAOK ajaga 44.56 ning pronksi sai Kevin Hallop Värska OK Pekost 45.02.

Naiste 6,04 km ja 19 KPga rajal läks samuti võit Setomaa klubisse Värska O Peko. Võitjaks krooniti Euroopa MV lühiraja 16. naine Doris Kudre ajaga 36.00. Järgnesid Evely Kaasiku OK JOKA-st (38.33) ja Jonne Rooma RSK Jõhvikas (44.51).

Meesjuunioride 6,04 km distantsi võitis Andres Rõõm OK Ilvesest ja naisjuunioride 5,13 km rajal Epp Paalberg Rakvere OK-st.

Noort vanuseklassides tulid Eesti meistriteks M18 klassis Sander Pritsik (Rakvere OK), N18 Teele Telgma (SK Saue Tammed), M16 Ragnar Rooba (Rakvere OK), N16 Anita Laanejõe (OK Võru), M14 Timo Kudre (Värska OK Peko) ja N14 Birgit Rõõm (OK Ilves).