Suurbritannia aasta sportlase valimine on tänavu äärmiselt intrigeeriv

Anthony Joshua, Chris Froome ja Lewis Hamilton Fotod: Reuters/Scanpix

Suurbritannia sport - eriti korvpall - on neil päevil Eesti avalikkuses kuum teema. Päeval, mil Eesti korvpallikoondis võitis Ühendkuningriikide kooslust napilt 73:70, avaldati saareriigis aasta sportlase ehk Sports Personality of the Year 2017 nominendid.