Suur spordinädalavahetus Delfi TV-s: Kontaveit jahib turniirivõitu, U18 koondis valmistub EM-iks, Kadriorus toimuvad kergejõustiku Eesti meistrivõistlused

Spordisõpradel tasub end alates homsest Delfi TV lainel hoida, sest reedel, laupäeval ja pühapäeval jagub vaatamist sisuliselt kogu päevaks ja igale maitsele. Nimelt saab meie keskkonnas otsepildis kaasa elada Anett Kontaveidile, U18 korvpallikoondistele ja Eesti kergejõustikutippude sooritustele kodustel meistrivõistlustel.

Teatavasti on Anett Kontaveit Šveitsis toimuval Gstaadi tenniseturniiril jõudnud juba veerandfinaali, kohtudes homme 8 parema seas maailma 66. numbri Carina Witthöftiga. Edu korral ootaks eestlannat laupäeval poolfinaal ja pühapäeval finaal. Kõikidele nendele mängudele saab kaasa elada ka Delfi TV vahendusel, kommentaatoriks Michel Lehtmets.

Reede õhtupoolikul algab Audentese Spordikeskuses omakorda U18 korvpallikoondiste Balti matš, kus eestlaste vastu tulevad Soome, Leedu ja Läti eakaaslased. Meie spordisõprade peamine fookus on muidugi noormeeste U18 koondisel, kes valmistub järgmisel nädalalõpul algavaks U18 B-divisjoni EM-iks. Delfi TV-l on taaskord hea meel teatada, et kõik Eesti koondise mängud tuuakse huvilisteni ka otsepildis, kommentaatoriks Siim Raudla.





Ksenija Balta, Rasmus Mägi, Grit Šadeiko, Laupäeval ja pühapäeval oleme kaameratega Kadrioru staadionil, kus toimuvad järjekorras 100. kergejõustiku Eesti meistrivõistlused. Enne Londoni MMi on kohal ka mitmed Eesti tipud, nagu näiteks Gerd Kanter Magnus Kirt jpt. Delfi TV ja TV6 otseülekanne algab esimesel päeval koos avamisega kell 15:45, teisel päeval kell 16:30. Kommentaatoripulti asuvad Karl Rinaldo ja Aivo Normak.





Delfi TV ülekannete kava sel nädalalõpul:





Reede, 21.07

Tennis: Anett Kontaveit - Carina Witthöft (mitte enne kl 11:30, täpne kellaaeg selgumisel)

Korvpall: Eesti U18 neiud - Soome U18 neiud (kl 17:00)

Korvpall: Eesti U18 noormehed - Soome U18 noormehed (kl 19:00)

Laupäev, 22.07

Kergejõustik: Eesti meistrivõistlused (kl 15:45-20:00)

Korvpall: Eesti U18 neiud - Leedu U18 neiud (kl 16:00)

Korvpall: Eesti - U18 noormehed - Leedu U18 noormehed (kl 18:00)

Tennis: Gstaadi WTA turniiri 1. poolfinaal (alates kl 12:00; Kontaveidi edu korral)

Pühapäev, 23.07

Kergejõustik: Eesti meistrivõistlused (kl 16:30-20:00)

Korvpall: Eesti U18 neiud - Läti U18 neiud (kl 14:00)

Korvpall: Eesti U18 noormehed - Läti U18 noormehed (kl 16:00)

Tennis: Gstaadi WTA turniiri finaal (alates kl 12:30; Kontaveidi edu korral)