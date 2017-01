Pärast pikka haigust suri täna legendaarne spordireporter Lembitu Kuuse (66).

11. septembril 1950 sündinud Kuuse lõpetas aastal 1969 kuldmedaliga Rakvere 1. Keskkooli ja aastal 1974 Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna rakendusmatemaatika eriala.

Aastatel 1974–1988 töötas ta Tartu Riiklikus Ülikoolis spordifüsioloogia kateedris. Aastast 1988 töötas ta Eesti Televisioonis, kus ta haigusega võideldes kuni viimase ajani spordiülekandeid tegi. 1994. aastast saadik ETV kommentaatorina kõikidel olümpiamängudel käinud Lembitu Kuuse jättis terviseprobleemide tõttu 2016. suvel Rio olümpiale minemata ning tunnistas, et see on ta elu raskemaid otsuseid.

Lembitu Kuuse alustas tööd Eesti Televisioonis 1980. aastate algul, esmalt reporterina kaastööd tehes, 1988. aastast koosseisulise reporterina. Esimesed viis aastat töötas ta Tartu korrespondendina. Alates 1993. aastast kuulus ta sporditoimetuse koosseisu ja oli omamoodi

selle käilakuju.

Lembitu Kuuse asjatundlikkus, millega käis alati kaasas sära, kirglikkus ja soojus, iseloomustasid tema spordiülekandeid ja reportaaže. Tema isikupäraselt värvikad reportaažid said samasuguseks folklooriks nagu Valdo Pandi omad publitsistikas või kolleeg Toomas Uba omad

spordiajakirjanduses. Lembitu oli väljapaistev intervjuumeister, usutledes oma karjääri jooksul sadu väljapaistvaid Eesti spordi- ja ühiskonnategelasi.

Lembitu Kuuse legendaarsemate otsereportaažide hulka võib lugeda pikki ülekandeid Tartu maratonilt ja Tour de France'i velotuurilt. Eesti murdmaasuusatamise kuldaegadel jõudsid meie olümpiamedalid Eesti kodudesse just Lembitu Kuuse vahendusel - Andrus Veerpalu olümpiakuld Salt Lake City 2002 olümpiamängudelt ja Torino olümpiamängude kolm kuldmedalit 2006. aastal. Lembitu Kuuse kommentaaride saatel on Eesti sõudjad saavutanud olümpiamängudelt kolm medalit. Tema viimaseks olümpiamedalireportaažiks jäi meeste neljapaadi finaalsõit Rio

olümpial, viimaseks teleülekandeks laskesuusatamise maailmakarikasarja reportaaž Östersundist ning viimaseks intervjuuks usutlus rallisõitja Ott Tänakuga Lembitu oma kodus Viimsis.

Lembitu Kuuset tunnustati 2005. aastal Valgetähe V klassi teenetemärgiga. 2012. aastal pälvis ta pikaaegse ja meeldejääva spordikommentaatori töö eest Eesti Ringhäälingute Liidu aastapreemia Kuldmikrofoni. Möödunud aastal autasustati Lembitut Eesti Kultuurkapitali preemiaga

.