Pärast pikka haigust suri täna legendaarne spordireporter Lembitu Kuuse (66).

11. septembril 1950 sündinud Kuuse lõpetas aastal 1969 kuldmedaliga Rakvere 1. Keskkooli ja aastal 1974 Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna rakendusmatemaatika eriala.

Aastatel 1974–1988 töötas ta Tartu Riiklikus Ülikoolis spordifüsioloogia kateedris. Aastast 1988 töötas ta Eesti Televisioonis, kus ta haigusega võideldes kuni viimase ajani spordiülekandeid tegi.

2005. aastal pälvis Lembitu Kuuse presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi. 2012. aastal hinnati tema tööd Kuldmikrofoniga.

1994. aastast saadik ETV kommentaatorina kõikidel olümpiamängudel käinud Lembitu Kuuse jättis terviseprobleemide tõttu 2016. suvel Rio olümpiale minemata ning tunnistas, et see on ta elu raskemaid otsuseid.