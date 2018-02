Super! Tiidrek Nurme võitis Birminghami maratoni

Keskmaajooksja Tiidrek Nurme võitis pühapäeval Ameerika Ühendriikides Alabama osariigis Birminghami maratoni ajaga 2:18.40.

Eestlane oli niivõrd kiire, et teisel kohal finišeerinud Geofrey Terer jõudis üle lõpujoone kuus minutit peale Nurmet. Selle tulemusega täitis Nurme, kelle jaoks on see karjääri teine tulemus, augustis Berliinis toimuvate Euroopa meistrivõistluste normi, milleks on 2:19.00.

Nurme kasutas sel võistlusel palju kisakära tekitanud jooksutosse Nike Zoom Vaporfly 4%. "Enne Londoni kergejõustiku maailmameistrivõistlusi reklaamis Nike edukalt oma uut võistlusjalatsit Nike Zoom Vaporfly 4 %," kirjutas Nurme enne võistlust oma blogis. "Ootasin juba möödunud suvel pikisilmi millal see mudel USAs müüki paisatakse. Kahjuks ei jõudnud ära oodata, maraton tuli enne peale. Sellegipoolest teadsin, et paljudel maailma parimatel maanteejooksjatel oli see mudel kasutuses. Maailmameistrivõistluste "call roomis" istudes vaatasin huviga, kes millega jookseb. Pean tunnistama, et nägin neid imejalatseid vaid USA koondislastel jalas, võimalik, et oli kellelgi veel. Hiljem võistlusprotokolli vaadates edestasin kolmest ameeriklasest koguni kahte, olgugi, et jooksin ühe teise Nike'i mudeliga (LunaRacer+ 3). Turundus on teinud minu kallal oma töö ning otsustasin Alabama maratonil seda supermudelit proovida."