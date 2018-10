Sulgpallur Karl Kert unistab olümpiamängudest

Kuidas sattusid sulgpallitrenni?

Ema nägi ajalehes kuulutust sulgpalli algkursuse kohta ja pakkus, et võiksin sellest osa võtta. Mõtlesin, et lähen vaatan, milline mäng see on. Kuna tegelesin siis veel tennisega, tundus huvitav proovida teistsugust reketisporti.

Miks jäid sulgpalli juurde?

Sulgpall on mitmekülgne mäng, kus on vaja head füüsilist vormi, koordinatsiooni, kiirust, mõtlemist ja palju muud. See kõik mulle sulgpalli juures meeldibki. Kui tahad olla sulgpallis väga hea, pead olema osav kõiges eelpoolmainitus.

Millal tundsid esimest korda, et sinust võiks saada heal tasemel sulgpallur?

Siis, kui võitsin Danish Juniori Cup-i U11 vanuseklassis – olin tol ajal 10-aastane. See võit andis mulle aimu, et suudan rahvusvahelistel võistlustel edu saavutada.

Millised muljed jäid sulle kodusest EM-ist?

EM andis kindlasti palju kogemusi enne täiskasvanute klassi minekut. Enda tulemusega olen kahtlemata rahul, kuna jõudsin individuaalvõistlusel 16 parema hulka, võites Austria ja Slovakkia esinumbrit ja Saksamaa teist reketit. Tiimivõistlus pakkus palju emotsioone, kuna seal on tavaks kõva kaasaelamine. Eesti meeskonna vastased olid tugevad ja andsid nii minule kui ka teistele palju kogemusi. Üldiselt arvan, et meie võistkond sai hästi hakkama: oli nii paremaid kui ka halvemaid hetki, aga kokkuvõttes andsid kõik endast parima. Kogu EM-i melu oli minu jaoks sel aastal meeldejäävam kui kunagi varem, kuna võistlus toimus kodupubliku ees, kes elas võimsalt kaasa.

Millal võiksid Eesti praegust parimat Raul Musta võita ja mis on peamised asjad, mida peaksid selleks parandama?