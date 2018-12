Sulgpallikoondis püüab pääsu EMi finaalturniirile

Võistkondlik EMi finaalturniir mängitakse veebruaris Taanis, kuhu pääsevad kaheksa riigi esindused. Finaalturniiril on juba koha kindlustanud tiitlikaitsja Taani. Ülejäänud seitse kohta mängitakse välja sel nädalavahetusel üle Euroopa toimuvatel alagrupiturniiridel. Eesti viis loos kokku Prantsusmaa, Slovakkia ja Fääri saarte koondistega. Edasi pääseb vaid alagrupi võtja. Eesti alagrupi favoriit on esimese asetusega Prantsusmaa. Maailma edetabeli kohtade alusel on teine asetus Eestil.

Koondise esinumbrid on Raul Must ja Kristin Kuuba. Nende kõrval mängivad veel Helina Rüütel, Kati-Kreet Marran, Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner. Koondist juhendab Indrek Küüts. Avakohtumise peab Eesti Slovakkiaga reede õhtul. Laupäeval seisab ees mäng Fääri saartega ning pühapäeval otsustav kohtumine alagrupi tugevaima vastasega Prantsusmaaga.

Iga kohtumise võitja selgitavad viis mängu – meeste ja naiste üksikmäng ning nais- ja meespaar ning segapaarismäng. Eesti mängijate ja vastaste maailma edetabeli kohtade võrdluses võib Eesti trumbiks pidada üksikmänge ning otsustavaks peaksid kujunema paarismängude tulemused.