Eesti meistrivõistlustel sulgpallis said poolfinaalidesse nelja parema hulka kõik soosikud. Meeste üksikmängus sai kindlate võitudega edasi favoriit Raul Must. Poolfinaalis kohtub ta eelmise aasta hõbemedali omaniku Heiko Zooberiga. Teise finalisti selgitavad Mihkel Laanes ja Kristjan Täherand.

Naiste üksikmängus tagasid koha nelja hulgas nii esimese paigutusega Getter Saar kui teise asetusega Kristin Kuuba. Saar mängib poolfinaalis Mari Ann Karjuse vastu ja Kuuba Kati-Kreet Marraniga.

Paarismängudes oli veerandfinaalide põnevaim vastasseis meeste paarismängus, kus Raul Must ja Rainer Kaljumäe alistasid tasavägises heitluses nooremad treeningkaaslased ja eelmise aasta medalivõitjad Mikk Õunmaa ja Heiko Zooberi 15:21, 21:14, 25:23. „Üksikmängus läks kuni poolfinaalideni kindlalt, kuid paarismängus tuli võit üle noa tera. Sulgpalli tase Eestis on kindlasti aastatega läinud ühtlasemaks. Kui varem oli mõnikord esimene raske mäng alles finaalis, siis nüüd on tasavägiseid vastasseise juba varem,“ võttis Must senise võistluse kokku.

Naiste paarismängus ja segapaarismängus üllatusi ei sündinud ja kõik parimate asetustega mängijad jõudsid ka poolfinaalidesse.

Poolfinaalid mängitakse Tartus A Le Coq Sport Spordimajas täna kell 14.00. Eesti meistrid selguvad pühapäeval 19. veebruaril kell 10.00.