Sulgpall paneb mängima nii õpilase kui ka õpetaja

Koolitusi vedanud Anneli Kõrge, kel on rohkem kui 20-aastane õpetaja- ja treenerikogemus, arvas varem, et õpetajatel võiks sulgpalli vastu huvi olla küll, kuid nii rohke osalejaskond ja positiivne tagasiside valmistasid talle üllatuse. „Õpetajatega suheldes tundus, et nad tahaksid sulgpalli koolis rohkem mängida ja pakkuda sellega lastele midagi uut ja huvitavat. Nii suur huvi koolituste vastu oli aga üllatav – nagu ka see, et paljud osalenud õpetajad soovivad tulla uuesti, et õpitut korrata ja uusi mõtteid saada,“ räägib Anneli. Tema hinnangul meeldib lastele eeskätt sulgpalli mängulisus. „Sulgpall arendab tegelikult paljusid kehalisi oskusi, kuid mängulisi harjutusi tehes ja hasarti minnes ei pane lapsed ise tähelegi, et teevad samal ajal kiirust, osavust või tasakaalu arendavaid harjutusi.“

Õpetajate suurt huvi võib Anneli arvates seletada ka sellega, et sulgpalli saavad mängida koos nii poisid kui ka tüdrukud ja mängurõõmu tunnevad kõik oma sportlikust tasemest hoolimata. Tema sõnul on eriti maakoolide õpetajad öelnud, et võistkondlike pallimängude jaoks jääb sageli lapsi tunnis väheks, kuid sulgpall sobib hästi. See ei vaja nii suurt osalejate arvu ja koos saavad harjutada erinevate sportlike oskustega õpilased.

