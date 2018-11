Stiilse lahkumisetenduse teinud Kiivikas jõudis karjääri 20. MM-il finaali ja teenis maailma reitingu üldvõidu!

Edaspidi proffide leeri mineva 41-aastase eestlase saldo on väga stabiilne ja esinduslik. Kiivikas on kokku osalenud koguni 20. korda MM-il ja neist seitsmel korral on mahtunud finaali ehk esikuuikusse. Medalini ta paraku küündinud ei ole, kõrgeimaks kohaks on neljas.

Benitormis karjääri viimasel MM-il jõudis ta kuni 85-kiloste meeste seas taas esikuuikusse. Paraku jagasid medalid taas mehed, kes pärinevad riikidest, mille dopingupoliitika osas on ennegi küsimusi olnud: kuldmedali võitis iraanlane Mojtaba Zare, kahvatumad medalid teenisid iraaklased Mohammed Shabeeb ja Aziz Aziz. Kiivikas tuli finaalis viiendaks.

Klassikalises kulturismis tegi hea etteaste Egert Oiov, kes saavutas neljanda koha.

"Olin ainus eurooplane kuue parema seas finaalis. Tegin kõik, mis suutsin, et võita ka esimene MM-medal, kuid täna sellest ei piisanud," kommenteeris Kiivikas Facebookis. "Olulisem sellest oli kindlustada maailma reitingu esikoht rohkem kui 600 sportlase arvestuses, kes maailmareitingu punkte on saanud. Olgu öeldud, et reitingu punkte antakse Teemantliiga etappidel viie parem sekka tulnud võistlejatele, seega kogu võistlejate hulk kulturismis kokku on kordades veel suurem... Seega kokkuvõttes suurepärane lõpp minu amatöörsportlase karjäärile ja olen teeninud välja peale 25 aasta pikkust võistlemist korraliku puhkuse!"