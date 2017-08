Steroide kuritarvitanud USA staarkulturist suri 46-aastaselt

Kaks nädalat tagasi kokku kukkunud ja haiglas kunstlikku koomasse viidud USA profikulturist Rich Piana suri täna hommikul Florida haiglas.

Sotsiaalmeedias ülimalt populaarne Piana varises kokku 10. augustil oma Florida kodus. Tema tüdruksõber Chanel Jansen helistas hädaabisse ja teatas, et endine Mr. California (mainekas profikulturismi tiitel - toim) võis võtta steroidide üledoosi.

46-aastase Piana surma kinnitas esimesena endine abikaasa Sara Piana, kes postitas täna hommikul Facebooki vastava teate. Hiljem teatas kuulsa kulturisti lahkumisest ka Florida haigla, vahendab TMZ.

Piana on varem avalikult tunnistanud, et kulutas anaboolsetele steroididele tuhandeid dollareid kuus. Eelmisel aastal Youtube'i postitatud videos rääkis ta, et on steroidide peal olnud ja nendelt jälle maha tulnud viimased 27 aastat. Ühtlasi soovitas ta oma jälgijatel temast mitte eeskuju võtta.