Statistika näitab, et USAs on rohkem dopingupatuseid sel aastal kui Venemaal

Organisatsioon MPCC ehk puhta jalgrattaspordi nimel tegeleva liikumise avaldatud statistika näitab, et siiani on 2017. aastal jäänud dopinguga vahele kaks korda rohkem ameeriklasi kui venelasi.

Kuigi Venemaa kergejõustiklased hetkel ei tohi Londoni MM-il osaleda ning on tervele spordimaailmale suureks häbiplekiks, siis tegelikuses on nad sel aastal andnud 38 positiivset dopinguproovi. See on aga tõesti väike number võrreldes USA sportlaste 73 vahele jäämisega.

MPCC avaldas ka huvitava võrdluse erinevate spordialade vahel. Nimelt on kõige suuremad patustajad pesapallurid, kes aasta esimeste kuudega andsid lausa 52 positiivset proovi. Teisele kohale tuli kergejõustik (45) ning esikolmikusse mahtus ka tõstmine 33 prooviga.

https://twitter.com/MPCC_Cycling/status/894851915804180480