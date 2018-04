SPORTLASTE TÄTOVEERINGUD | Kui sa ei kuulu Jaapani maffiasse, siis paned basseini minnes särgi selga

Tätoveeritud käega Uus-Meremaa ragbimängija. Foto: ADRIAN DENNIS, AFP/Scanpix

2019. aastal peetakse järjekordne ragbi MM. Seekord viib suurturniir sportlased Jaapanisse. See toob omakorda aga mängumeestele kaasa ka piirangud. Nimelt on ragbimängijate seas palju tätoveeritud mehi, kuid Jaapanis on avalikult tätoveeringute näitamine tabu.