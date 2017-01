Laupäeva öösel vastu pühapäeva hoiab Eesti spordisõpru üleval elu teistel X-Mängudel osalev Kelly Sildaru, kelle Big Airi võistlus algab meie jaoks kell 3.15 hommikul. Karta on, et praegu veel 14-aastane freestyle-suusatamise täht jääb meie und segama veel mitu head aastat. Teeme siinkohal ülevaate sportlastest, kelle pärast on eestlased varem olnud valmis kallist uneaega ohverdama.

Allar Levandi

28. veebruar 1988 oli päev, mil "tuled Eestimaa akendes ei kustunudki", kui tsiteerida Calgary olümpiaraamatust pärit tsitaati ajakirjanik Gunnar Pressi sulest. Veel Nõukogude liidu lipu all võistelnud kahevõistleja pronks tuli olümpia viimasel alal kell 2 öösel. Poliitiliselt pöördelisel ajal ei lasknud Levandi saavutus rahval kuidagi uinuda. Unistused vabast Eestist segunesid ettekujutusega, mis oleks kui järgmisel olümpial lehviks medalitseremoonial juba sinimustvalge...

Allar Levandi 1988 Calgary olümpia maskotiga Foto: Rauno Volmar

Erki Nool

2000. aasta Sydney olümpia kümnevõistluse jälgimine nõudis eestlastelt tõelist visadust. Esimene ala startis 27. septembri öösel kell 00.00. Kes öösel magada tahtis, nägi hommikul otseülekandes alles kõrgushüpet. Eriti kentsakas olukord tekkis järgmisel päeval, kui kell 3 alanud kettaheide lõppes meie jaoks teadmisega, et Nool sai nulli ja medalijaht on läbi. Tegelikkuses algasid just siis kõige dramaatilisemad tunnid - Nool esitas kolmandale katsele protesti ja sai protokolli kirja 43.66. Paljud kuulsid rõõmusõnumit alles hommikul teivashüpet jälgima asudes.

Meie jaoks palju televaatajasõbralikum polnud ka 2001. aasta Edmontoni kergejõustiku MM, kus Noolele hõbemedali toonud kümnevõistlus lõppes 8. augusti varahommikul kell 4.30.

Erki Nool Sydney olümpial Foto: JAREK JÕEPERA, Õhtuleht

Margus Hunt

Hüppame ajas edasi tervelt 12 aastat, kui Ameerika jalgpalli huviliste unerütmi keeras pea peale Margus Hunt. Esimesed neli mängu olid Hundi fännidele tõeline piin, sest eestlane jälgis tundidepikkuseid mänge pingilt. Kauaoodatud debüüt sai teoks alles hooaja viiendas mängus, 6. oktoobril Cincinnati Bengalsi mängus New England Patriotsi vastu, kus Hunt pääses platsile tänu kahe põhimehe vigastusele. Tänaseks on Hundi-maania Eestis pisut vaibunud, kuid tõeline NFL-i fanaatik paneb endiselt öösel äratuskella eeskujulikult helisema.

Foto: Aaron Doster, USA Today Sports/Scanpix

Kaia Kanepi

Tennisesõpradele pole võõrad hetked, kus ööpimeduses on arvutiekraanilt jälgitud vaid kuivi numbreid ja internetikommentaare, lootes sealt leida mingitki vihjet Australian Openi 15. väljaku otseülekandest. Teeks keegi kasvõi mobiiliga live'i! Lõpuks vihastad end näost roheliseks ja lepid teadmisega, et nurgataguselt väljakult ikka pilti ei toodeta, vaatad livescore'i küüsi närides lõpuni, paned klapi kinni ja proovid veel ööunest päästa nii palju kui annab. Kui hästi läheb, siis hakkab järgmisel päeval kõik otsast peale.

Kaia Kanepi 2014. aastal Brisbane'is Maria Šarapova vastu. Foto: AP/Scanpix "Eesti tippmodell"

Mart Seim, Ksenija Balta

Mullustel Rio olümpiamängudel läks Eesti aja järgi öösel medalit jahtima tõstja Mart Seim, kes alustas võistlust 17. augusti varahommikul kell 1. Tänapäeval on õnneks kordus TV, mis lubab hommikul ärgates põnevad võistlused järgi vaadata ilma, et keegi tulemuse ette oleks öelnud. Aga õige spordisõber teab, et sport kordusest pole ikka see...

Niisamuti hoidis eestlaste televiisorid öösel põlemas Ksenija Balta, kelle kvalifikatsioon ja finaalvõistlus algasid 17. ja 18. augustil meie aja järgi kell 2 hommikul. Kes vaatas, see pettuma ei pidanud.

Hea lugeja, kui sulle meenub veel sportlasi või võistlusi, mille pärast oled öösiti üleval istunud, siis jaga oma mälestusi meie kommentaariumis!

