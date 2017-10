Sport massidesse! Trenni tuleb teha kolm korda nädalas

Olümpiavõitja Gerd Kanteri sõnul oli spordinädala eesmärk väärtustada ühiskonnas liikumise tähtsust. „Tähtis on, et igaüks leiaks omale sobiva liikumisviisi ja harrastaks seda aasta ringi. Liikumine on investeering oma tervisesse: kui pidevalt liigume, oleme vaimselt võimekamad ja tervemad ning meil võiks olla pikem ja täisväärtuslikum elu,” ütles spordinädala patroon Kanter. „Väga hea oli näiteks Kuristiku gümnaasiumis ja Aravetel näha meie üritustel osalenud laste silmis sära. Muutused algavad alati rohujuure tasandil.”