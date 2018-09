Spordilegend Phelps kritiseeris WADA suurt Venemaa-teemalist otsust: millal hakatakse ometi vastutust võtma?

RUSADA tegevus peatati 2015. aastal, kui selgus, et Vene föderaalne julgeolekuteenistus oli otseselt sotud Venemaa sportlaste dopinguproovide manipuleerimisega.

Venemaa on nõustunud nii Richard McLareni juhitud uurimisraporti tulemustega, võttes dopingurikkumiste süü avalikult omaks, kui ka lasknud inspekteerida Moskva antidopingulabori tööd.

Kuna venelased olid täitnud kõik WADA nõudmised, otsustati RUSADA liikmelisus WADA-s taastada.

"Millal ometi hakkab see organisatsioon vastutust võtma ja muutuma? See ei ole see, mis sport olema peaks," sõnas Phelps Hong Kongis toimunud üritusel. "Sport ei peaks olema see, et paned enda kehasse dopingaineid ja lähed seejärel võistlema. WADA käitumist on lihtsalt kurb näha."

Phelps oli Venemaa dopinguskandaaliga ka ise osaliselt seotud, sest käis kohtus tunnistajana. "Olen selle kohta kaebusi esitanud, tunnistusi andnud - ja endiselt ei muutu mitte midagi. Mis järgmiseks? Mida veel teha saaks? Keegi peab vastutuse võtma ja kui WADA ei kavatse midati ette võtta, siis peab seda keegi teine tegema."