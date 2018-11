Spordikongress omas mahlas

Sporditeemalisi arutelusid on huvitav kuulata, kuid teist korda järjest Paide kultuurikeskuses toimunud kongressil jäid kahtlemata oluliste teemade arutelud pealiskaudseks. Õigus on president Kersti Kaljulaidil, kes kutsus üles hoidma spordirajatisi noortele avatuna, tippspordi jaoks on möödapääsmatu Team Estonia loomine ja korralik rahastamine, oluline on edendada noorte liikumist. Kuid kõike seda teadsime ka kongressita. Küsimus on otsustes, kuidas probleeme lahendada.