Spordiklubide kett MyFitness avas esimese klubi Leedus

“Eelmisel aastal külastati Eestis ja Lätis asuvaid klubisid üle kolme miljoni korra,” rääkis MyFitnessi juhatuse esimees Erkki Torn, kelle sõnul on klubil tänaseks Eestis ja Lätis juba üle 55 000 liikme ning lähiaastatel oodatakse selle arvu jõudsat kasvu. “Meie jaoks on oluline, et suudame oma klubi liikmele iga külastuse ajal pakkuda ühtlaselt kõrget taset nii treeningkogemuse, -varustuse kui ka paindlike lepingutingimuste osas,” rõhutas Torn.

Leedu pealinna Vilniuse ühe suurema ärilinnaku vahetuses läheduses uksed avanud 1500-ruutmeerisesse klubisse investeeriti enam kui 1,3 miljonit eurot. Torni sõnul mängis just asukoht uuele turule sisenemisel märkimisväärset rolli. “Nõudlus ja huvi treenimise ning tervislike eluviiside vastu on nii meil kui mujal selgelt tõusmas, aga järjest olulisemaks muutub ka asukoht ja kasutajakogemus,” selgitas Torn ning lubas, et MyFitnessi tipptasemel tehnikaga spordisaalid saavad Leedus lähiaastatel lisa. “Järgnevatel aastatel avame siin veel mitu klubi.”

Nii nagu Eestis ja Lätis, on ka Leedus avatud uus klubi sisustatud turu parimate Technogym seadmetega. Lisaks saab treenida MyFitnessi treenerite poolt loodud spetsiaalsetes kontseptuaal- ja rühmatreeningutes ning plaanis on algatada ka samanimelisi spordiüritusi.

MyFitness avas Eestis oma esimese klubi 2008. aastal. Täna on spordiklubide ketil Eestis 19 ja Lätis 11 klubi, millest mitmetel on ka ujulad ja spa-alad. Kokku on klubidel üle 750 töötaja ning enam kui 55 000 liiget, kes külastavad erinevaid treeninguid, jõusaali ja personaaltreeninguid üle kolme miljoni korra aastas. MyFitness AS-i 2017. aasta konsolideeritud käive oli 18 miljonit eurot ja 2018. aasta käibeprognoos 24 miljonit eurot.