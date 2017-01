Kultuuriminister Indrek Saar kinnitas otsuse eraldada 2017. aasta riigieelarvest spordialaliitudele alanud aastaks ühtekokku 2 163 266 eurot tegevustoetust. See on peaaegu kaks korda rohkem kui möödunud aastal.

Kultuuriminister Indrek Saar selgitas, et tegevustoetust sai tõsta tänu spordialaliitude baasrahastuse suurendamisele, milles lepiti kokku 2016. aasta kevadel valitsuskabinetis toimunud riigi eelarvestrateegia läbirääkimistel. Valitsuskabinet kiitis heaks eraldada baasrahastusse täiendavad 1,5 miljonit eurot, millest 1 miljon suunatakse Kultuuriministeeriumi kaudu otse alaliitude tegevustoetuseks. 500 000 eurot jagab Eesti Olümpiakomitee alaliitudele tippspordi edendamiseks projektipõhiselt.

Saar rääkis, et tegemist on süsteemse täiendusega spordialaliitude senisele tegevustoetusele, mis oli veidi üle 1,1 miljoni euro aastas. „Tegevustoetuse suurendamine võimaldab spordialaliitudel viia spordikorraldus professionaalsemale tasemele ning paremini oma tegevusi planeerida. Samuti toetab see „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ arengustrateegia eesmärki olla tippspordis rahvusvahelisel tasandil edukalt esindatud,“ sõnas Saar.

Minister lisas, et tegevustoetuse eraldamisel on spordialaliitudega kokku lepitud selge ja läbipaistev süsteem. „2016. aastal muutsime koostöös spordialaliitudega oluliselt ka senist sporditoetuste määrust ning täpsustasime näiteks harrastajate arvu ja sportlike saavutuste arvesse võtmise põhimõtteid,“ selgitas minister.

Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetuseks eraldatud raha jaotamise korraga saab tutvuda siin.