Spordiajakirjanik Ott Järvela: ma ei lahkunud Postimehest enda initsiatiivil

Poolteist aastat Postimehe sporditoimetust juhtinud Järvela teatas oma lahkumisest Facebooki vahendusel. Lahkumise kokkulepe allkirjastati täna ning täna on ühtlasi ka tema viimane tööpäev.

"Lahkun Postimehest poolte kokkuleppel, mitte enda initsiatiivil, raske südame ja puhta südametunnistusega. Olen oma töösse panustanud kogu ametialase kire ja oskusega. See oli raske, aga nautisin. Tänan siiralt ja südamest Postimehe kollektiivi, kelle seas töötamine on olnud suur au," sõnas Järvela Delfile. Lahkumise põhjusi ei soovinud ta täpsemalt kommenteerida.

Delfi käsutusse on jõudnud ka kiri, mille Järvela saatis lahkumise puhul Postimehe kollektiivile. Selles seisab lahkumise põhjuste täiendusena, et ta lahkub puhta südametunnistusega, sest on oma töös seadnud ülimaks Postimehe lugejate huvi ja ajakirjanduseetika.

Järvela sõnul pole tal esialgu lähitulevikuks tööalaseid plaane ning ta soovib puhata. "Keskendun inimkatsetusele, kas ja kuidas on võimalik elada rohkem kui 22 päeva järjest ilma lehetoimetuse ainulaadset, inspireerivat ja hasartset õhustikku vahetult kogemata. Nii pikalt olin viimati sellest eemal 2006. aastal," märkis ta.

Enne Postimehe sporditoimetuse juhiks asumist, töötas Järvela aastaid Õhtulehes.