Sõõrumaa tutvustas pöördumises EOK liikmetele, mis ta 365 päevaga ära on teinud

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa võttis laupäeval EOK liikmetele saadetud kirjas kokku teemad ja probleemid, mille ta senise valitsemisaja jooksul ära on lahendanud.

Avaldame siinkohal kirja täismahus. Nendest lubadustest, mis veel täitmata jäänud, saab lugeda LP intervjuust, mille Sõõrumaa andis läinud nädalal Peep Pahvile.

Sõõrumaa pöördumine EOK liikmetele:

"Head Eesti Olümpiakomitee liikmed,

Täna, 15. aprillil möödus aasta sellest, kui valisite mind ühehäälelise ülekaaluga Eesti Olümpiakomitee presidendiks. Ma usun, et kõik juhtub põhjusega.

Pean oluliseks, et selle aasta jooksul on spordi ja liikumise rolli ning mõju ühiskonnas hakatud rohkem teadvustama. Liikumises olek – see on energia, see on elu, ning see äratundmine on jõudsalt levimas. Aina rohkemad eluvaldkonnad seostavad oma tegevusi ja arengut spordi ja liikumisharrastusega. Spordis nähakse võimalust ja väljundit erinevate väljakutsetega toimetulekuks – olgu selleks siis näiteks haridus, terviseedendus, riigikaitse või intergratsioon.

Alljärgnevalt teen oma esimese tööaasta kokkuvõtteks ülevaate Eesti Olümpiakomitee olulisematest elluviidud projektidest ja saavutustest 365 päeva jooksul:



1. Käivitasime komisjonidepõhise juhtimise

Kogu Eesti spordi juhtimine toimub täna laiemal kandepinnal kui kunagi varem. Komisjonidepõhine juhtimine on toonud spordi juurde palju uusi inimesi ning erinevate valdkondade spetsialiste, kes panustavad Eesti spordi arengusse oma teadmiste ja energiaga. Komisjonide töö eest vastutavad täitevkomitee liikmed ning oma pikaaalise kogemuse põhjal EOK täitevkomitees julgen väita, et see on läbi aegade aktiivseim täitevkomitee.

2. EOK on kinnistanud end riigi silmis tugeva ja usaldusväärse partnerina

Nädalapäevad tagasi kiitis vabariigi valitsus heaks eelnõu, mis lubaks anda riigieelarvest spordialaliitudele eraldatava toetuse jaotamise üle Eesti Olümpiakomiteele ning seeläbi kaasata otsuste tegemisse suuremal määral spordialast kompetentsi.



3. Käivitasime programmi „Sport kooli“

Laste ja noorte liikumisharjumuste parandamiseks oleme teinud esimesed sammud programmiga „Sport kooli“, et liikumine ja oma keha kui hinge kodu eest hoolitsemine saaks igapäevaselt sama loomulikuks kui koolitoit või keeleõpe. Kooli ajal kujunenud harjumused saadavad meid kogu elu ning võimaldavad nautida elu tervema ja energilisemana, samuti suurendada tervena elatud aastate arvu.

Programm, mille raames tutvustatakse lastele erinevaid spordialasid, on jõudnud praeguseks juba reaalsete tegevusteni – pilootprojekti korras on projektiga liitunud ja tegevused käivitanud kuus Tallinna kooli. See projekt teeb alles esimesi samme ning kindlasti jätkame eesseisvatel aastatel programmi jõulise arendamisega, et see jõuaks võimalikult paljude noorte eestimaalasteni.

4. Eestimaalased liiguvad rohkem kui kunagi varem

Rahvastiku kehalise aktiivsuse uuring 2016 näitab, et täisealiste liikumisharrastajate osakaal Eestis on tõusnud 54 protsendile, mis tähendab eelneva aastaga võrreldes koguni 9-protsendilist tõusu. Seega ületab nende eestimaalaste arv, kes tegeleb liikumisharrastusega regulaarselt vähemalt kaks korda nädalas, esmakordselt nende arvu, kes tegelevad liikumisharrastusega harvem või üldse mitte. Taas üks samm tervema Eesti poole.

Samuti väga rõõmustav oli mullune spordinädal. Eelmisel aastal toimus septembris tähistataval spordinädalal 750 liikumissündmust ja osales ca 70% üldhariduskoolidest. See on väga suur õnnestumine. Sel aastal loodame korraldada isegi veelgi menukama spordinädala.



5. Edu Rio olümpial ja tippspordi toetussüsteemi tugevdamine

Rio olümpiamängud olid Eestile edukad. Eesti olümpiakoondis teenis pronksmedali ning lisaks veel kümme kohta esikümnes. Saime oma koondise ja tehtud töö üle suurt uhkust tunda. Seda uhkustunnet püüdsime edasi anda ka EOK korraldatud pidulikul Spordiaasta Tähtede aastalõpugalal.

Pärast Riot töötasime välja uue saavutusspordi rahastussüsteemi, millega kaotasime varasema koefitsiendisüsteemi, samuti hakkasime toetust maksma sportlaste individuaalsetele treeneritele. Need muudatused tagavad sportlastele suurema stabiilsuse ja kindlustunde ning võimaldavad rahulikumalt keskenduda oma tööle.

Kindlasti peame oluliseks võimaluste piires tegeleda edaspidi ka treenerite ja taustajõudude rolliga ühiskonnas, võimalustega nende taseme tõstmiseks ja motiveerimiseks.

6. Töötasime välja EOK noortespordi toetussüsteemi



Käivitasime noorte saavutusspordi toetussüsteemi, mille raames toetame igal aastal 14-22-aasta vanuseid tippspordieeldustega noorsportlasi 2000 euroga. Esimeste toetusesaajate hulka jõudis 89 noorsportlast 20 suveolümpiaalalt. Pärast PyeongChangi olümpiamänge lisanduvad projekti talialade noorsportlased. Samuti käivitasime noortele sportlastele suunatud koolitusprogrammi „Ärata endas tiiger!“ Tark ja mõtestatud sportimine tagab järelkasvu jätkusuutlikkuse ning võimaldab tippu jõuda rohkematel sportlastel.

7. Kaasasime uusi sponsoreid

EOK on suutnud oma tugevust ja Eesti spordi väärtust tõestada erasponsoritele. Oleme sõlminud kokkulepped enamiku seniste ning mitmete uute sponsoritega ning juba mai alguses allkirjastame pidulikult uue olümpiatsükli sponsorlepingud.

Esimene aasta on olnud tegus, aga kinnitan, et loorberitele puhkama me ei jää. Tööd teha on veel palju ning töö käib EOK-s mitmel rindel iga päev. Nagu spordile iseloomulik, siis paljusid tänaseid samme ei saa me mõõta siin ja praegu – nende algatuste vilju lõikame kümnekonna aasta pärast.

Nagu valimiste ajal ütlesin, nagu minu seisukoht on: kõik hea algab meist endist, ükskõik kas oled treener, sportlane, spordiorganisatsiooni juht või liikumisharrastaja. Kinnitan, et EOK annab endast parima, et järgmine tööaasta oleks veel viljakam. Kuid kõik, mida EOK teeb, saab olla ainult toetav, sest suured asjad algavad meist igaühe seest. Nii et proovime üheskoos teha parimat!

Urmas Sõõrumaa

Eesti Olümpiakomitee president"