Snuukritäht Ronnie O'Sullivani ootab ees vigastuspaus

O'Sullivan sõnas, et tema kand vajab operatsiooni ja see võib juhtuda pärast jaanuarikuus toimuvat Mastersi turniiri.

"Ma veensin end, et tuleb minna operatsioonile," lausus O'Sullivan. "See tähendab, et ma oleksin vähemalt kolm kuni neli nädalat eemal. Ma võib olla ootan kuni aprillis toimuva MM-ini, aga võib juhtuda, et lähen juba jaanuaris lõikusele. Tean kindlalt seda, et lõikus on vajalik."

O'Sullivan läheb järgmisel nädalal algavale Suurbritannia meistrivõistlustele (UK Championships) vastu tiitlikaitsjana.